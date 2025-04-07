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Косметическая компания арестованных Чекалиных терпит многомиллионные убытки

Shot: компания блогеров Чекалиных за год принесла 100 млн рублей убытков
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Косметическая компания сидящих под домашним арестом блогеров Артема и Валерии Чекалиных терпит многомиллионные убытки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

ООО «Би Фит», через которую экс-супруги продавали марафоны и косметику, за год принесло 98 млн рублей убытков. До ареста прибыль могла превышать полмиллиарда рублей.

После развода каждому из бывших супругов принадлежит по 37,5% акций компании.

Счета принадлежащего Чекалину ООО «Леани», занимающегося продажей нижнего белья, заблокированы, продающая косметику «Экофлоу» находится на стадии ликвидации. Прибыль в 2024 году показала только фирма «Летик Мейкап» — всего 194 тысячи рублей.

4 октября 2024 года суд отправил Лерчек и ее бывшего мужа под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит».

Накануне стало известно, что Артем Чекалин выручил почти 30 млн рублей на своем бизнесе в 2023 году.

Ранее бывшая невестка Кадышевой захотела лишить ее сына родительских прав.

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