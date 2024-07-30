Козловский спел песню Пугачевой

Актер Данила Козловский выразил свое уважение к певице Алле Пугачевой во время моноспектакля FRANK. Об этом сообщает Telegram-канал POPCAKE.TV.

Козловский исполнил песню Пугачевой «Любовь, похожая на сон». На этой постановке также присутствовала сама Примадонна. После концерта артистка пришла к актеру за сцену и сделала с ним совместное фото. Пугачева заявила, что спектакль привел всех в восторг.

Козловский не скрывает симпатии к Пугачевой. В апреле артист поздравил в соцсетях певицу с 75-летием и признался ей в любви.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В начале июля Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве, заявив, что «Бог терпелив, но всему есть предел». В Минобороны РФ заявляют, что разрушения произошли вследствие падения украинской ракеты ПВО. В Госдуме после высказывания певицы вновь потребовали признать ее иноагентом, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пригожин назвал «охотой на ведьм» просьбы признать Пугачеву иноагентом.