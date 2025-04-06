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Бизнес Валентина Юдашкина теряет миллионы рублей после его кончины

SHOT: два бизнеса Юдашкина ушли в минус на несколько млн рублей
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gyudashkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Два бизнеса Валентина Юдашкина потерпели значительные убытки после кончины модельера. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, компании по производству верхней одежды «Шанти» и «Димакс» ушли в убыток на несколько миллионов рублей. Первая фирма потеряла более 6 млн рублей, а вторая – 4,7 млн рублей. Бизнесами занималась дочь модельера Галина.

Как отмечает SHOT, Дом моды Юдашкина закрыли в апреле 2024 года. Всего компания просуществовала около 23 лет под руководством модельера.

Валентина Юдашкина не стало в мае 2023 года. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью. В 2016-м у него обнаружили рак с метастазами.

В марте «Газета.Ru» выяснила, что выручка Дома моды кутюрье Вячеслава Зайцева выросла почти на 4 миллиона рублей.

За 2024 год компания получила 29 млн 978 тысяч рублей с прибылью в 5 млн 616 рублей. Это больше почти на 4 млн рублей по сравнению с позапрошлым годом. В 2023-м выручка Дома моды составила 26 млн 144 тысяч рублей с прибылью в 4 млн 902 тысячи рублей.

Ранее стала известна судьба Дома моды Славы Зайцева после кончины модельера.

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