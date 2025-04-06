Бизнес Валентина Юдашкина теряет миллионы рублей после его кончины

Два бизнеса Валентина Юдашкина потерпели значительные убытки после кончины модельера. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
По данным издания, компании по производству верхней одежды «Шанти» и «Димакс» ушли в убыток на несколько миллионов рублей. Первая фирма потеряла более 6 млн рублей, а вторая – 4,7 млн рублей. Бизнесами занималась дочь модельера Галина.
Как отмечает SHOT, Дом моды Юдашкина закрыли в апреле 2024 года. Всего компания просуществовала около 23 лет под руководством модельера.
Валентина Юдашкина не стало в мае 2023 года. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью. В 2016-м у него обнаружили рак с метастазами.
В марте «Газета.Ru» выяснила, что выручка Дома моды кутюрье Вячеслава Зайцева выросла почти на 4 миллиона рублей.
За 2024 год компания получила 29 млн 978 тысяч рублей с прибылью в 5 млн 616 рублей. Это больше почти на 4 млн рублей по сравнению с позапрошлым годом. В 2023-м выручка Дома моды составила 26 млн 144 тысяч рублей с прибылью в 4 млн 902 тысячи рублей.
Ранее стала известна судьба Дома моды Славы Зайцева после кончины модельера.