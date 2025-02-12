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Стала известна судьба Дома моды Славы Зайцева после кончины модельера

Невестка Зайцева Екатерина решила сдавать в аренду его Дом моды
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М. Юрченко/РИА «Новости»

Через полтора года после кончины Вячеслава (Славы) Зайцева его невестка Екатерина решила сдавать Дом моды кутюрье в аренду. Об этом пишет kp.ru.

По словам знакомого с ситуацией риелтора, сейчас можно снять несколько площадей на разных этажах Дома моды Славы Зайцева — помещения сдаются под кафе, салон красоты, офис, любой вид бизнеса.

Сейчас здесь продолжает функционировать модельное агентство и магазин одежды.

Охранник Дома моды рассказал изданию, что сейчас в здании разбирают завалы, выбрасывают компьютеры, швейные машинки, бумаги, журналы — по несколько грузовиков в день.

Невестка Зайцева Екатерина Ромашкина, вдова его сына Егора Зайцева, по данным издания, решила не только расхламить помещения и сдавать пустующие площади в аренду, но и проводить групповые экскурсии.

Самая дорогая локация расположена на первом этаже, продолжает kp.ru, — помещение бывшей арт-галереи площадью 110 квадратных метров можно арендовать за 330 тысяч рублей в месяц.

Вячеслава Зайцева не стало 30 апреля 2023 года. Его сына Егора не стало в июне 2024 года.

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