Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вдова сына Зайцева увеличила выручку «Дома моды» почти на 4 млн рублей

Выручка «Дома моды» Зайцева выросла почти на 4 млн рублей за год
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Выручка Дома моды кутюрье Вячеслава Зайцева выросла почти на 4 миллиона рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

За 2024 год компания получила 29 млн 978 тысяч рублей с прибылью в 5 млн 616 рублей. Это больше почти на 4 млн рублей по сравнению с позапрошлым годом. В 2023-м выручка Дома моды составила 26 млн 144 тысяч рублей с прибылью в 4 млн 902 тысячи рублей.

Основной вид деятельности компании – это производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных.

Вячеслава Зайцева не стало 30 апреля 2023 года. Его сына Егора не стало в июне 2024 года. На данный момент гендиректором Дома моды является вдова Зайцева-младшего – Екатерина Ромашкина.

В апреле 2022 года помощник Вячеслава Зайцева Николай Головин рассказал о многомиллионных долгах Дома моды отечественного кутюрье. По его словам, сумма задолженности перед городскими властями достигла нескольких миллионов.

В феврале 2025-го Ромашкина заявила, что никакого запустения в Доме моды. По ее словам, проблемы с долгами действительно были, но СМИ их преувеличили, а к сегодняшнему дню этот вопрос уже решен.

Ранее стала известна судьба Дома моды Славы Зайцева после кончины модельера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами