Вдова сына Зайцева увеличила выручку «Дома моды» почти на 4 млн рублей

Выручка «Дома моды» Зайцева выросла почти на 4 млн рублей за год

Выручка Дома моды кутюрье Вячеслава Зайцева выросла почти на 4 миллиона рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

За 2024 год компания получила 29 млн 978 тысяч рублей с прибылью в 5 млн 616 рублей. Это больше почти на 4 млн рублей по сравнению с позапрошлым годом. В 2023-м выручка Дома моды составила 26 млн 144 тысяч рублей с прибылью в 4 млн 902 тысячи рублей.

Основной вид деятельности компании – это производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных.

Вячеслава Зайцева не стало 30 апреля 2023 года. Его сына Егора не стало в июне 2024 года. На данный момент гендиректором Дома моды является вдова Зайцева-младшего – Екатерина Ромашкина.

В апреле 2022 года помощник Вячеслава Зайцева Николай Головин рассказал о многомиллионных долгах Дома моды отечественного кутюрье. По его словам, сумма задолженности перед городскими властями достигла нескольких миллионов.

В феврале 2025-го Ромашкина заявила, что никакого запустения в Доме моды. По ее словам, проблемы с долгами действительно были, но СМИ их преувеличили, а к сегодняшнему дню этот вопрос уже решен.

Ранее стала известна судьба Дома моды Славы Зайцева после кончины модельера.