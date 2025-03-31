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Популярного тиктокера задержали за обман пенсионерки на 19 млн рублей

В Балашихе задержали блогера Дворецкого по подозрению в мошенничестве
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dvoretsky11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тиктокера Павла Дворецкого задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 26-летнего блогера задержали в его квартире и увезли в отдел.

По версии следствия, из-за действий Дворецкого пенсионерка потеряла 19 млн рублей. За обман женщины блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Дворецкий родом из Суража Брянской области, он прославился после роликов с двоюродным братом — другим тиктокером Егором Шипом.

Накануне сообщалось, что звезда фильма «Анора», российский актер Марк Эйдельштейн внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». 23-летнего артиста включили в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины».

Ранее DJ Smash подал в суд из-за своего бренда.

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