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Паша Техник сыграл первую роль за месяц до кончины

За месяц до кончины рэпера Паши Техника вышел сериал «Октагон» с его ролью

За месяц до кончины рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) сыграл свою дебютную роль на экране. На это обратило внимание издание «Аргументы и факты».

Паша Техник сыграл соседа главного героя мини-сериала «Октагон» по тюремной камере.

Премьера сериала с первой и последней ролью Ивлева состоялась 11 марта.

По сюжету сериала «Октагон» перспективный боец ММА Сеня накануне важного боя попадает в тюрьму — он берет на себя вину девушки, случайно нанесшей травму сыну влиятельного банкира. Выйдя на свободу, он сталкивается с новой реальностью и с новыми вызовами. Режиссером и исполнителем главной роли стал тиктокер Сеня Бардаш.

Паши Техника не стало 4 апреля. У него и самого был опыт тюремного заключения — в 2008 году артист был приговорен к шести годам тюрьмы за хранение и распространение запрещенных веществ. Четыре года рэпер провел в колонии строгого режима в Карелии, после чего вышел по УДО

Накануне экс-супруга рэпера пообещала найти причастных к трагедии с ним.

Ране менеджер Паши Техника показал последнее фото с ним.

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