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Влад Бумага оставил свою пиццерию с многомиллионными долгами

Блогер Влад Бумага вышел из бизнеса убыточной пиццерии
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a4omg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Влад Бумага оставил свою сеть пиццерий «a4pizza», открытую вместе с ресторатором Антоном Пинским, с многомиллионными долгами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ООО «Пицца-плюс» открылось в июне 2023 года как доставка, кафе Бумаги также были в Москве.

Чистый убыток компании к 2025 году, утверждает канал, составил 26,3 млн рублей, долг перед налоговой — 500 миллионов рублей. Влад Бумага владел 50% бизнеса.

Накануне шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев признался, что считает самым сложным подбор хорошей команды единомышленников для бизнеса.

Шеф-повар рассказал о своей бизнес-партнерше Василисе Ефимович, с которой сотрудничает уже 15 лет. Он заявил, что всегда может положиться на предпринимательницу, если занят телевидением. Бизнесмен отметил, что занят на съемках 280 дней в году.

Ранее Константин Хабенский раскрыл причину участия в «Ночном дозоре».

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