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У Насти Ивлеевой отсудили полтора миллиона за просрочку в энергетиках

Mash: блогерша Ивлеева заплатит 1,4 млн рублей за просроченные добавки
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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

У блогерши Насти Ивлеевой отсудили почти полтора миллиона за просроченные компоненты для ее энергетиков Easy Peasy. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Компания Ивлеевой «Коленки пчелы» заказала партию ароматизаторов со вкусом шампанского, объяснил источник канала. Добавки отгрузили на склады, где они испортились из-за долгого подписания накладных.

Из-за этого фирма получила иск от поставщика с требованием взыскать стоимость партии.

В середине февраля сообщалось, что Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе 30,8 млн рублей.

«Долг в 23,5 млн за обанкротившуюся компанию «Капельница групп» свалился на Ивлееву, так как компания не может выплатить запрашиваемую сумму долга», — писал Telegram-канал Shot.

Ранее Ивлеева высмеяла обвинения певца Филиппа Киркорова в том, что не извинилась перед ним.

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