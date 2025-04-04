На ММКФ пройдет премьера фильма с последней ролью Евгении Добровольской

На Международном московском кинофестивале состоится премьера фильма «Туда» с одной из последних ролей народной артистки России Евгении Добровольской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дистрибьютора картины «НМГ Кинопрокат».

«Алексей Серебряков и Евгения Добровольская исполнили роли родителей Вадима, персонажа Петра Федорова. К сожалению, для Евгении эта роль стала одной из последних», — отметили прокатчики.

Сюжет картины режиссера Ивана Петухова («Сестры») разворачивается вокруг поездки на такси из Москвы в Уфу. Для актрисы Веры (Ирина Старшенбаум) и водителя Вадима (Петр Федоров) путешествие станет особенным.

По словам Петухова, это фильм не про путешествие с конечной точкой, а про движение без оглядки к еще не известному будущему.

Премьера фильма пройдет 22 апреля на Международном московском кинофестивале. В широкий прокат «Туда» выходит 15 мая.

О кончине Добровольской стало известно в начале января. Артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

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