Ирина Старшенбаум вынуждена преодолеть 1500 километров с незнакомцем в новом фильме

Роуд-муви «Туда» с Федоровым и Старшенбаум в главных ролях выйдет 15 мая

Вышел финальный трейлер комедийного роуд-муви «Туда» с Петром Федоровым («Сталинград») и Ириной Старшенбаум («Т-34») в главных ролях. Ролик опубликован в VK-сообществе компании «НМГ Кинопрокат».

Создатели проекта уверяют, что «Туда» — это вдохновляющая, солнечная и воздушная история о совместном путешествии двух противоположных людей. По сюжету главным героям предстоит преодолеть путешествие на такси длиной в 1500 километров из Москвы в Уфу. Федоров выступит в фильме в роли таксиста, а Старшенбаум — пассажирки.

Съемки проходили во Владимире, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и Москве — все локации были сняты «на натуре», без использования LED-экранов и графики. По словам создателей, фильм вдохновлен реальными разговорами с таксистами. Режиссер Иван Петухов создал сценарий благодаря личным поездкам и диалогам с водителями.

В каст также вошли: Алексей Серебряков («Анора»), Антон Филипенко («Чернобыль»), Владислав Тирон («Триггер»), Ингрид Олеринская («Неадекватные люди») и Евгения Добровольская («Артистка»).

Премьера фильма состоится в конкурсе «Русские премьеры» в рамках Московского международного кинофестиваля, а в кинотеатрах роуд-муви выйдет 15 мая.

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