Стало известно о последних днях жизни Добровольской: «Боролась за жизнь»

Близкие Добровольской сообщили, что актриса боролась за жизнь до последнего

Народная артистка России Евгения Добровольская в последний раз вышла на сцену МХТ им. А.П. Чехова 23 июня 2024 года. Об этом сообщает kp.ru.

Она сыграла главную роль в спектакле «Космос». С осени, утверждает kp.ru, здоровье Добровольской стало ухудшаться, и в декабре актрису госпитализировали в центр паллиативной помощи.

В окружении артистки сообщили изданию, что актриса лежала в отдельной палате платного отделения хорошей больницы. Оплату расходов взял на себя МХТ, театр также помогал финансово близким артистки.

26 декабря 2024 года Евгения Добровольская отметила свое 60-летие. К ней в больницу приезжали артисты МХТ им. А.П. Чехова с подготовленным специально для нее концертом — они исполнили для актрисы ее любимые песни. Также поздравить знаменитость приходили четверо ее детей и бывший супруг Дмитрий Манников.

«В ней до последнего было абсолютное желание жить, несмотря ни на что. Она боролась за жизнь, окруженная любовью своих близких, детей и коллег», — рассказали kp.ru близкие Добровольской.

10 января стало известно, что Евгении Добровольской не стало после тяжелой болезни на 61-м году жизни. По данным СМИ, причиной кончины артистки стало онкологическое заболевание.

Подробнее о личной жизни и карьере Евгении Добровольской — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерью.