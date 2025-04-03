Linkin Park регистрирует новый логотип в России

Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака в качестве своего логотипа. Об этом сообщает сайт Агентства городских новостей «Москва».

Рокеры подали заявку в российское ведомство 1 апреля 2025 года под именем заявителя «Линкин Парк, ЛЛК». Под товарным знаком Linkin Park планирует производить и продавать аудио- и видеозаписи с музыкой и музыкальными выступлениями, а также различную одежду и предоставлять развлекательные услуги — в том числе проводить живые выступления.

2 апреля сообщалось, что сотрудничавший с Канье Уэстом рэпер Desiigner вернется в Россию летом 2025 года. Концерт артиста пройдет на летней площадке клуба Atmosphere 26 июля 2025 года.

В феврале текущего года Desiigner уже приезжал в Москву ради выступления на вечеринке AVG. В интервью Studio 21 рэпер признался, что был рад приехать в Россию.

«Москва — это город хорошего вайба. Классный город. Я очень люблю Москву и ее публику», — говорил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме пожаловались на рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) из-за заработков в России.