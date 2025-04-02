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Сотрудничавший с Канье Уэстом рэпер вернется в Россию летом 2025 года

Известный американский рэпер Desiigner выступит в Москве 26 июля 2025 года
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Alex Mateo/Global Look Press

Американский рэпер Desiigner (настоящее имя — Сидни Ройел Селби — третий) выступит с сольным концертом в Москве. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Концерт артиста пройдет на летней площадке клуба Atmosphere 26 июля 2025 года. Стоимость билетов на выступление известного рэпера начинается от 1,5 тыс. рублей и достигает почти 5 тыс. рублей.

В феврале текущего года Desiigner уже приезжал в Москву ради выступления на вечеринке AVG. В интервью Studio 21 рэпер признался, что был рад приехать в Россию.

«Москва — это город хорошего вайба. Классный город. Я очень люблю Москву и ее публику», — говорил он.

Рэпер Desiigner приобрел известность благодаря хиту Panda, который стал лидером чарта Billboard Hot 100 в 2015 году. Затем рэпер начал сотрудничать с лейблом GOOD Music Канье Уэста. В 2024-м он принял участие в создании альбома Канье Vultures 2.

Также в багаже у Селби-третьего есть фиты с такими артистами, как Travis Scott, Pusha T, Gucci Mane и другими.

26 февраля сообщалось, что Desiigner записал фит с российским блогером и певцом Эльдаром Джараховым. Однако дата композиции по-прежнему неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Петербурге раскупили билеты на Кадышеву за пару месяцев до концерта.

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