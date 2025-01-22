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Известный американский рэпер выступит в Москве

Рэпер Desiigner даст концерт в Москве 21 февраля 2025 года
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Alex Mateo/Global Look Press

Американский рэпер Desiigner (настоящее имя — Сидни Ройел Селби — третий) станет хедлайнером вечеринки AVG в Москве. Об этом сказано в VK-сообществе мероприятия.

Концерт пройдет в пространстве TAU 21 февраля. Стоимость билетов варьируется от 2 тыс. рублей за место на танцполе и до 10 тыс. рублей — VIP.

Desiigner приобрел известность благодаря хиту Panda, который стал лидером чарта Billboard Hot 100 в 2015 году. Затем рэпер начал сотрудничать с лейблом GOOD Music Канье Уэста. В 2024-м он принял участие в создании альбома Канье Vultures 2. Также в багаже у Селби-третьего есть фиты с такими артистами, как Travis Scott, Pusha T, Gucci Mane и другими.

18 сентября 2024 года появилась информация, что у американского рэпера Tekashi 6ix9ine запланирован концерт в Москве. Однако позднее Telegram-канал Mash сообщил, что мероприятие отменено, поскольку у рэпера обнаружили проблемы с налоговыми выплатами в США.

В конце октября того же года стало известно, что Tekashi 6ix9ine был арестован в США за нарушение условий условно-досрочного освобождения (УДО).

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