Известный американский рэпер выступит в Москве

Американский рэпер Desiigner (настоящее имя — Сидни Ройел Селби — третий) станет хедлайнером вечеринки AVG в Москве. Об этом сказано в VK-сообществе мероприятия.

Концерт пройдет в пространстве TAU 21 февраля. Стоимость билетов варьируется от 2 тыс. рублей за место на танцполе и до 10 тыс. рублей — VIP.

Desiigner приобрел известность благодаря хиту Panda, который стал лидером чарта Billboard Hot 100 в 2015 году. Затем рэпер начал сотрудничать с лейблом GOOD Music Канье Уэста. В 2024-м он принял участие в создании альбома Канье Vultures 2. Также в багаже у Селби-третьего есть фиты с такими артистами, как Travis Scott, Pusha T, Gucci Mane и другими.

18 сентября 2024 года появилась информация, что у американского рэпера Tekashi 6ix9ine запланирован концерт в Москве. Однако позднее Telegram-канал Mash сообщил, что мероприятие отменено, поскольку у рэпера обнаружили проблемы с налоговыми выплатами в США.

В конце октября того же года стало известно, что Tekashi 6ix9ine был арестован в США за нарушение условий условно-досрочного освобождения (УДО).

Ранее стал известен гонорар Ивана Урганта.