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В России покажут третий сезон «Пламенная бригада пожарных» одновременно с Японией

Финальный сезон аниме «Пламенная бригада пожарных» стартует 4 апреля
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Кинопоиск

Третий сезон аниме «Пламенная бригада пожарных» выйдет на Кинопоиске 4 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба российского стриминга.

Онлайн-кинотеатр покажет финальный сезон одновременно с премьерой в Японии. Он будет доступен в закадровой озвучке AniStar и в дубляже Студийной Банды. Аниме рассказывает о пламенной бригаде, которые борются с монстрами, несущими разрушение огнем.

В апреле россияне также смогут увидеть аниме «Звезды классики» (с 5 апреля), «Слегка настойчивая темная эльфийка последовала за мной из другого мира» (с 6 апреля) и «Прячься, Макина!» (с 6 апреля).

В марте состоялась премьера полнометражного финала аниме«Атака титанов». Сериал основан на одноименной манге Хадзимэ Исаяма, премьера первого сезона состоялась в 2013 году. В России аниме выходило эксклюзивно на «Кинопоиске» одновременно с японской премьерой.

По сюжету аниме альтернативный мир населяют огромные титаны, питающиеся людьми. Две противоборствующие стороны готовы пойти до конца и отстоять свои убеждения, теряя друзей, ставя под угрозу жизни многих людей и противостоя могущественным титанам.

Ранее в Роскомнадзоре назвали причину блокировки популярных сайтов с аниме.

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