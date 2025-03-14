Финал «Атаки титанов» выйдет на российском стриминге

Полнометражный финал аниме-сериала «Атака титанов» под названием «Атака титанов: Последняя атака» выйдет на Кинопоиске 15 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба российского стриминга.

Зрителей также ждет дополнительная сцена после титров, в основу которой легла последняя глава манги «Атака школьных каст», а также улучшенные звук и графика. Аниме можно будет посмотреть с оригинальной дорожкой и субтитрами и в озвучках студии DEEP и Студийной банды.

Сериал «Атака титанов» основан на одноименной манге Хадзимэ Исаяма, премьера первого сезона состоялась в 2013 году. В России аниме выходило эксклюзивно на Кинопоиске одновременно с японской премьерой.

«Атака титанов» остается одним из самых популярных аниме среди жителей России, по наблюдениям Кинопоиска, — оно обгоняет «Магическую битву» и «Ван-Пис». Также «Атака титанов» входит в топ-15 популярных сериалов у россиян за последние четыре года, опережая «Сверхъестественное», «Молодежку», «Мажора», «Игру престолов» и другие проекты.

По сюжету аниме альтернативный мир населяют огромные титаны, питающиеся людьми. Две противоборствующие стороны готовы пойти до конца и отстоять свои убеждения, теряя друзей, ставя под угрозу жизни многих людей и противостоя могущественным титанам.

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