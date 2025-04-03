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Безрукову может грозить лишение свободы из-за незаконной ловли щуки

Адвокат Жорин заявил, что Безрукову могут грозить лишение свободы и штрафы
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s_bezrukov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с порталом «Страсти», что актеру Сергею Безрукову могут грозить серьезные штрафы за незаконную ловлю щуки.

Жорин рассказал, что за незаконный вылов рыбы в период нереста Безрукову могут назначить исправительные работы и обязать возместить причиненный ущерб. По словам адвоката, артисту также могут грозить лишение свободы и конфискация имущества.

В апреле Безруков отправился на гастроли в Ростов-на-Дону и поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями с двухкилограммовой щукой в руках. Артист показал улов.
Щуку Безруков ловил в реке Дон, где, уточняет издание, где в период нереста с 1 апреля по 31 мая действует запрет на рыбную ловлю. Также существует отдельный запрет на щуку — с 15 января по 15 апреля.

В июне 2024 года Губернский театр под художественным руководством Сергея Безрукова перешел из региональной собственности в федеральную.

Центр развития театрального искусства «Московский Губернский драматический театр» перешел в ведение Министерства культуры РФ — ведомство теперь значится его учредителем.

Ранее сообщалось, что агенты автора хита про бобра грозят судом из-за песни.

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