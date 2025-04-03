Агенты автора хита про бобра грозят судом из-за песни

Агенты группы SLAVA SKRIPKA запретили артистам выступать с их хитом про бобра на концертах и частных мероприятиях. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, ООО «Хитмейкер мьюзик» не разрешает группе исполнять трек «Сидим с бобром за столом» на концертах, телевидении и корпоративах. Агенты угрожают судом в случае нарушения запрета. Директор компании заявил, что участники группы Вячеслав Скрипка и Андрей Попов не соблюдают условия договора и «порочат деловую репутацию компании».

Попов признался, что он и Скрипка не понимают, что происходит. Они экстренно решают вопрос со своими юристами, так как авторские права на хит про бобра принадлежат им. После этого группа больше не собирается сотрудничать с агентством. На данный момент решается, что делать с договором.

Вячеслав Скрипка рассказывал, что хит «Бобр» появился из одной строчки». По его словам, песня про доверие, уют и теплоту.

«Андрей прислал музыку, мы чуть покрутили ее, и я начал придумывать что-то. И просто вырвалась фраза: «Сидим с бобром за столом, вдвоем, готовим полено». Это была иносказательность. Я ее воспринимаю так, что это что-то знакомое до боли каждому и притом иллюстрированное сказочно, но простыми словами», — рассказывал певец.

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