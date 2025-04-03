В Петербурге покажут оперу «Борис Годунов» в постановке Тарковского

На Исторической сцене Мариинского театра 3 и 4 апреля покажут оперу Модеста Мусоргского »Борис Годунов» в постановке кинорежиссера Андрея Тарковского. Оба показа состоятся под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Премьера этой постановки на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра прошла в апреле 1990 года. Как отметили в пресс-службе, спектакль Тарковского был реконструирован благодаря усилиям Гергиева и соратников режиссера Стивена Лоулесса и Ирины Браун, работавших с Тарковским над созданием постановки в 1983 году.

«В последний раз спектакль был показан в Мариинском в 2022 году, и спустя три года он возвращается на сцену. В главных партиях выйдут солисты оперной труппы Мариинского театра», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что 3 апреля заглавную партию исполнит Евгений Никитин, а на следующий день — Владимир Ванеев.

В 1983 году Тарковский поставил оперу «Борис Годунов» в Королевском оперном театре Ковент-Гарден (Лондон). Эта постановка стала первым и единственным оперным опытом кинорежиссера.

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