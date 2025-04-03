Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге покажут оперу «Борис Годунов» в постановке Тарковского

В Мариинском театре покажут оперу «Борис Годунов» в постановке Тарковского
close
Булыкин Николай Дмитриевич/Wikimedia

На Исторической сцене Мариинского театра 3 и 4 апреля покажут оперу Модеста Мусоргского »Борис Годунов» в постановке кинорежиссера Андрея Тарковского. Оба показа состоятся под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Премьера этой постановки на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра прошла в апреле 1990 года. Как отметили в пресс-службе, спектакль Тарковского был реконструирован благодаря усилиям Гергиева и соратников режиссера Стивена Лоулесса и Ирины Браун, работавших с Тарковским над созданием постановки в 1983 году.

«В последний раз спектакль был показан в Мариинском в 2022 году, и спустя три года он возвращается на сцену. В главных партиях выйдут солисты оперной труппы Мариинского театра», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что 3 апреля заглавную партию исполнит Евгений Никитин, а на следующий день — Владимир Ванеев.

В 1983 году Тарковский поставил оперу «Борис Годунов» в Королевском оперном театре Ковент-Гарден (Лондон). Эта постановка стала первым и единственным оперным опытом кинорежиссера.

До этого президент России Владимир Путин пообещал обсудить с профильными ведомствами идею создания театра для постановки произведений современных российских авторов.

Ранее россияне ответили, как часто они ходят в театр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами