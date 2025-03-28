Россияне ответили, как часто они ходят в театр

«КП»: 23% россиян ходят в театр раз в год

Почти половина (48%) россиян стараются ходить в театр хотя бы изредка, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,2 тыс. человек.

23% из этой части опрошенных уточнили, что смотрят постановки раз в год, во время отпуска или новогодних каникул.

«В театр ходить нравится. Только вот получается выбраться нечасто, раз в год, а то и реже», — поделилась участница опроса.

Еще 18% ответили, что ходят в театр несколько раз в год и стараются выбираться хотя бы каждый сезон, чтобы увидеть самые известные постановки. 4% респондентов посещают культурные учреждения раз в месяц.

«Стараемся ходить раз в месяц на спектакли, но на нашу семью из шести человек выходит весьма недешево, поэтому никак не можем попасть на оперетту или балет, слишком дорого», — рассказала респондентка.

2% участников опроса ходят в театр несколько раз в месяц, 1% — ответили, что работают в театре.

При этом 52% опрошенных россиян признались, что в театрах не бывают. Некоторые из них уточнили, что не любят посещать спектакли.

Опрос «Москвы 24» и фестиваля «Золотая маска» до этого показал, что жители Москвы ходят в театр, чтобы получить новые впечатления, а также ради вдохновения и бутерброда с рыбой.

Ранее сообщалось, что постановку «Преступление и наказание» в сотый раз покажут в особняке XIX века.