Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, как часто они ходят в театр

«КП»: 23% россиян ходят в театр раз в год
close
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Почти половина (48%) россиян стараются ходить в театр хотя бы изредка, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,2 тыс. человек.

23% из этой части опрошенных уточнили, что смотрят постановки раз в год, во время отпуска или новогодних каникул.

«В театр ходить нравится. Только вот получается выбраться нечасто, раз в год, а то и реже», — поделилась участница опроса.

Еще 18% ответили, что ходят в театр несколько раз в год и стараются выбираться хотя бы каждый сезон, чтобы увидеть самые известные постановки. 4% респондентов посещают культурные учреждения раз в месяц.

«Стараемся ходить раз в месяц на спектакли, но на нашу семью из шести человек выходит весьма недешево, поэтому никак не можем попасть на оперетту или балет, слишком дорого», — рассказала респондентка.

2% участников опроса ходят в театр несколько раз в месяц, 1% — ответили, что работают в театре.

При этом 52% опрошенных россиян признались, что в театрах не бывают. Некоторые из них уточнили, что не любят посещать спектакли.

Опрос «Москвы 24» и фестиваля «Золотая маска» до этого показал, что жители Москвы ходят в театр, чтобы получить новые впечатления, а также ради вдохновения и бутерброда с рыбой.

Ранее сообщалось, что постановку «Преступление и наказание» в сотый раз покажут в особняке XIX века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами