Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании театра для современных писателей

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с профильными ведомствами идею создания театра для постановки произведений современных российских авторов. Соответствующее заявление российский лидер сделал на заседании Совета по культуре и искусству, слова главы государства передает ТАСС.

На мероприятии писатель Захар Прилепин поднял тему о том, что отечественные театры сейчас посвящают себя «осмыслению прошлого». Поэтому попросил Путина рассмотреть идею театра, где бы ставили спектакли по произведениям современных писателей, которые поднимают актуальные на сегодня вопросы.

В ответ на это российский лидер подчеркнул, что ни в одной стране мира нет такого количества театров, как в России, и пообещал обсудить с коллегами вопрос создания такого театра.

Также Путин сказал, что его удивили слова писателя о сложностях с постановкой произведений современных авторов. Президент подчеркнул, что это никак не связано с государственной политикой. И привел в пример в том числе эпоху Николая I, когда ставить спектакли было нелегко.

«Помните известную шуточку, да? Везде говорят: «вылетит слово — не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят»‎. Вот это было в нашей истории, и довольно часто. Поэтому мы должны все это учитывать. И если чего-то не хватает, то надо посмотреть, что сделать для того, чтобы все функционировало должным образом. Я попрошу, конечно, коллег на это отреагировать»‎, — сказал глава государства.

Ранее Путин предложил направлять 10% от проката иностранных мультиков на развитие отечественных.