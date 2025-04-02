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Властям Петербурга отказали в иске против сына Дмитрия Нагиева

Суд Петербурга отклонил иск властей против Кирилла Нагиева о долге за аренду
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд Санкт-Петербурга отклонил исковое заявление местного Комитета имущественных отношений против актера Кирилла Нагиева, сына шоумена Дмитрия Нагиева. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram-канале.

Власти Петербурга судились с Нагиевым-младшим из-за долга по арендной плате в размере чуть больше 84 тыс. 434 рублей 60 копеек. Из-за пеней общая сумма задолженности составила 92 тыс. 675 рубля 13 копеек.

«Нагиев представил суду доказательства того, что долг оплачен. Суд в иске отказал», — сказано в сообщении.

35-летний Кирилл Нагиев родился в браке актера с радиоведущей Алисой Шер. Он пошел по стопам отца и снялся в таких картинах, как «Текс» и «Холоп». Накануне стало известно, что у Дмитрия Нагиева также есть внебрачный сын Марк. Сейчас, рассказал артист в недавнем интервью, мальчику 16 лет. Актер также раскрыл, что наследник смотрит «только очень хорошее и глубокое кино» и призывает отца делать то же.

Недавно Дмитрий Нагиев заявил, что не осуждает Сарика Андреасяна за критику работ Андрея Тарковского. Артист подчеркнул, что старается не строить карьеру на публичных конфликтах с коллегами.

Ранее сообщалось, что в Петербурге раскупили билеты на Кадышеву за пару месяцев до концерта.

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