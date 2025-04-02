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В России призвали проверить Пугачеву на дискредитацию СВО из-за песен о войне

Глава ФПБК Бородин направит обращение в Генпрокуратуру о проверке Пугачевой
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Gennadii Usoev/Global Look Press

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что новая песня Аллы Пугачевой «Мама» написана по западным методичкам. Его слова передает NEWS.ru.

По словам Бородина, ФПБК направит обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы ведомство дало поручение МВД России о проверке песни «Мама». Он добавил, что не будет давать оценку композиции преждевременно — пусть специалисты проведут соответствующую экспертизу и привлекут артистку к ответственности в случае нарушения.

«Мы считаем это [песню «Мама». — «Газета.Ru»] дискредитацией специальной военной операции. <…> Пугачева точно выполняет западную повестку, даже не обсуждается», — отметил Бородин.

Накануне стало известно, что Алла Пугачева выпустила две песни о войне на своем YouTube-канале — композицию «Поцелуй войны» и трек «Мама». Последняя песня исполнена от лица матери, которая горюет по сыну, которого не стало на фронте. Музыку к ней написал Андрей Мисин. Сама Пугачева стала автором лирики.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что Кадыров присвоил Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни.

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