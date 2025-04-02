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Кадыров присвоил Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Кадыров удостоил Иосифа Пригожина звания заслуженного деятеля искусств Чечни
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ главы республики.

Кадыров отметил личные заслуги Пригожина «в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность, получившую широкую известность и общественное признание».

Продюсер Иосиф Пригожин родился в городе Махачкала республики Дагестан. В 16-летнем возрасте будущий муж певицы Валерии перебрался в Москву. В апреле 2019 года Пригожин был удостоен медали «За заслуги перед Чеченской Республикой». С июля 2023 года он находится в санкционном списке Канады против «лиц, использующих свое искусство для пропаганды вторжения России в Украину».

В сентябре 2024 года сообщалось, что Кадыров присвоил Никите Михалкову звание заслуженного деятеля искусств. Он поблагодарил режиссера за его патриотическую позицию и поддержку, оказываемую президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что в России появится улица Надежды Бабкиной по просьбе общественников.

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