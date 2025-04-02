В российский прокат выйдет фильм о блокадном Ленинграде «Каруза»

Фильм о блокадном Ленинграде «Каруза» выйдет в прокат 24 апреля

Фильм о блокадном Ленинграде «Каруза» выйдет в российский прокат 24 апреля. Об этом пишет «Российская газета».

В фильме расскажут историю собаки по кличке Каруза, которая добывала еду для людей. К собаке присоединится ее хозяин — мальчик Митя, но их заметят немецкие патрульные, отметило издание.

Роли в фильме исполнили Александр Балуев («Вызов», «Беспринципные»), Светлана Иванова («Аванпост», «Триггер»), Марк-Малик Мурашкин («Цикады», «Собор»), Иван Колесников («Движение вверх», «Союз спасения»), Дмитрий Харатьян, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко.

Режиссером выступил Иван Харатьян.

27 января во время поездки в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Он подчеркнул, что Ленинградская битва навсегда останется «торжеством жизни, мужества и духовной мощи» российского-советского народа, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага.

Ранее Путин объяснил, на ком лежит вина за отсутствие у детей интереса к теме ВОВ.