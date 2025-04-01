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Стример Mellstroy подарил семье Паше Техника 5 млн рублей на лечение

Экс-жена Техника Карицкая поблагодарила Mellstroy за 5 млн рублей на лечение
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GAZ LIVE/YouTube

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила в своем Telegram-канале, что треш-стример Mellstroy (он же — Андрей Бурим) подарил семье рэпера 5 млн рублей на лечение артиста.

«Это очень большая сумма, и мы просто безмерно благодарны. Я благодарна тому, что он вышел на меня. Мы пообщались. У меня просто нет слов, огромное спасибо», — сообщила женщина.

В конце марта стало известно, что Техник был госпитализирован с острым отравлением в больницу Таиланда. Карицкая отмечала, что супруга подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья рэпера не исключали, что музыканта мог отравить один из фанатов на вечеринке.

Накануне стало известно, что Техник находится близком к критическому состоянии — он дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У артиста поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени.

Его лечением, отмечал Life со ссылкой на SHOT, займется врач из НИИ имени Склифосовского, который вылетел из России в Таиланд. Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что популярного тиктокера задержали за обман пенсионерки на 19 млн рублей.

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