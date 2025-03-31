Пашу Техника в Таиланде будет лечить врач из России

Рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) в Таиланде будет лечить врач из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В ближайшее время реаниматолог из НИИ имени Склифосовского вылетит из Москвы в Таиланд и займется здоровьем Ивлева.

По словам специалиста, пока рано делать какие-либо прогнозы и говорить о состоянии Техника, для этого необходимо изучить на месте все анализы.

Друзья добавили, сам Паша Техник сейчас в близком к критическому состоянии — он дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У артиста поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени.

В конце марта стало известно, что Техник был госпитализирован с острым отравлением в больницу. Карицкая отмечала, что супруга подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне друзья рэпера не исключили, что рэпера могли отравить. По их словам, во время одной из вечеринок в Таиланде к нему подошел неизвестный фанат. Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее было опубликовано первое фото Паши Техника из тайской больницы.