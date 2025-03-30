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«Кто ему наливал?»: племянница Владимира Кузьмина обратилась к виновным в кончине отца

Дочь музыканта Александра Кузьмина предположила, что его довели до кончины
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kuzminmusic/VK

На поминках по певцу Александру Кузьмину его дочь Сюзанна обратилась к людям, на ее взгляд, виновным в кончине отца. Ее цитирует «СтарХит».

По словам женщины, она была рождена в любви, однако отец выбрал карьеру и творчество. Племянница Владимира Кузьмина добавила, что Александр как будто забыл про нее, а сам в это время рассказывал в телепередачах, что дети его бросили.

«Но у меня тоже дом сгорел два раза, у меня ребенок родился, он не приехал, не помог ничем. Можно говорить, что я плохая, но он же тоже как-то…» — вспоминает Сюзанна.

Она предположила, что за поминальным столом могут быть и те, кто косвенно причастен к трагедии.

«Вы сейчас все говорите, как он талантливый, а кто ему наливал из вас? Кто с ним пил? Кто довел его до этого?» — задается вопросами она.

Вторая дочь Варвара не приехала на прощание с отцом.

Накануне продюсер Игорь Сандлер рассказал о последних месяцах жизни Александра Кузьмина.

Ранее стало известно о состоянии могилы первой жены Андрея Миронова.

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