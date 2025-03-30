Стало известно о состоянии могилы первой жены Андрея Миронова

«АиФ»: на могилу актрисы Градовой через четыре года после кончины несут живые цветы

Могила второй жены актера Андрея Миронова, Ларисы Голубкиной, находится на Троекуровском кладбище рядом с могилой его первой супруги — Екатерины Градовой. О состоянии последнего приюта Градовой через четыре года после кончины сообщают «Аргументы и факты».

Между могилами Градовой и Голубкиной — всего сто метров, уточняет издание. Рядом находятся могилы Андрея Мягкова, Анастасии Вознесенской, Валентина Гафта и Сергея Юрского.

Могила Градовой ухожена, обрамлена черным гранитом с кованой оградой, к месту продолжают нести живые и искусственные цветы. Цветник украшен искусственными еловыми ветвями. Над памятником возвышается массивный железный крест, а внутри ограды расположены несколько фотографий актрисы.

Екатерины Градовой не стало в феврале 2021 года после инсульта.

В феврале стало известно о состоянии могилы Георгия Вицина.

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