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«Как бомж»: стало известно о последних месяцах жизни брата Владимира Кузьмина

Продюсер Сандлер: брат музыканта Кузьмина Александр жил в хостеле без денег
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kuzminmusic/VK

Музыкальный продюсер Игорь Сандлер рассказал о последних месяцах жизни брата музыканта Владимира Кузьмина — певца Александра Кузьмина. Информацией он поделился в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

В последние два месяца, утверждает Сандлер, 63-летний артист выглядел неухоженным, в последнее время проживал в одном из московских хостелов.

«Он в конце жизни был брошенный, вообще как бомж. Не было денег и ничего. Он пил эту гадость, денатураты какие-то, которые разливают где-то в подвалах, поэтому он и отравился», — выдвигает свою версию кончины Кузьмина продюсер..

Сандлер предположил, что знаменитый родственник стыдился Александра.

Известно, что после долгих лет разногласий братья, когда-то вместе игравшие в группе «Динамик», помирились на концерте Владимира Кузьмина 6 января 2025 года в Москве.

О том, что Александра Кузьмина не стало, его брат сообщил 26 марта. Певцу стало плохо на отдыхе в Адлере. СМИ сообщали, что мужчина страдал от алкогольной зависимости и сахарного диабета. Вдова певца заявляла, что Александр мог не успеть ввести себе инсулин, что и привело к трагедии.

Ранее стало известно о состоянии могилы первой жены Андрея Миронова.

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