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Алла Пугачева посвятила новую песню войне

Певица Пугачева записала песню о Великой Отечественной войне
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская артистка Алла Пугачева посвятила новую песню героям Великой Отечественной войны. Запись появилась в фанатской группе «Алла Пугачева. Видеоархив».

Паблик запостил две песни — «Поцелуй войны» и «Мама», однако на данный момент они «удалены до официального релиза».

Как сообщает сайт aif.ru, одна из новых композиций рассказывает о событиях Свирско-Петрозаводской наступательной операции лета 1944 года, когда советские войска сумели сломить оборону финской армии. Солдатам, поет звезда, «судьбой даны поцелуи войны», проявляющиеся «или миной стальной, или пулей шальной».

Песня пока не доступна для прослушивания на музыкальных платформах. Автором музыки выступил Андрей Мисин, слов — поэт Андрей Ордынец.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Накануне лицо Пугачевой стерли из фильма «Ледокол» во время показа по ТВ.

Ранее в Госдуме назвали условие для возвращения в Россию Пугачевой и Меладзе.

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