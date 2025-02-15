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Фундамент просел, ограда покосилась: стало известно о состоянии могилы Георгия Вицина

Состояние могилы актера Вицина ухудшилось
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Василий Малышев/РИА Новости

Стало известно о состоянии могилы народного артиста СССР Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Могила Георгия Вицина расположена на Ваганьковском кладбище вблизи колумбария, на участке № 12. Памятник представляет собой прямоугольную мраморную стелу с гравировкой, уточняет издание.

В последнее время, пишет издание со ссылкой на работников кладбища, состояние могилы ухудшилось: фундамент покосился и просел, плиты ограды покосились, две из них оторваны от цветника. При этом сам цветник наполнен искусственными цветами.

Известно, что у Георгия и Тамары Вициных осталась 70-летняя дочь-художница Наталья. Работники кладбища предположили, что женщине сложно ухаживать за могилой.

Георгия Вицина не стало в 2001 году в возрасте 84 лет.

Накануне стало известно о состоянии могилы Юрия Соломина через год после кончины.

Ранее стало известно, что у Труса (Вицин), Балбеса и Бывалого, персонажей фильмов Леонида Гайдая «Операция «Ы», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», когда-то были настоящие имена.

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