В Театре Вахтангова указали на недостатки продажи билетов по паспортам

Директор Театра Вахтангова Крок: на сличение билета и паспорта уходит очень много времени

Директор Государственного академического театра Вахтангова Кирилл Крок указал на организационные недостатки продажи билетов в театр по паспортам в Москве. Его цитирует NEWS.ru.

Крок уточнил, что в Театре Вахтангова ввели именные билеты на три постановки из 64. Спектакли идут на Новой сцене с залом на 230 мест. Это было сделано для борьбы с перекупщиками.

«Мы ввели именные билеты и очень жестко проверяли на входе документы, соответствие билета и паспорта, который человек обязан предъявить, не принимая ни ксерокопию, ни фотографии. Мы увеличили службу контролеров, билетеров, администраторов. И все равно на сличение билета и паспорта ушло очень много времени», — отметил он.

В Москве 15 марта вступили в силу новые правила покупки билетов в театр. Теперь при покупке билетов на концерты и спектакли, которые пройдут на подведомственных столичному депкульту площадках с 15 марта и до конца года, необходимо будет указать имя и фамилию каждого посетителя, а также данные документа, по которому можно подтвердить личность. Для этого подойдут паспорт гражданина РФ или заграничный, водительские права или социальная карта москвича, а также военный или студенческий билет. Документ нужно будет предъявить в театре.

Ранее директор Музеев Кремля сообщила о малом числе посетителей.