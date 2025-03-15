В Москве вступили в силу новые правила покупки билетов в театр

Московский депкульт: новые правила покупки билетов в театр не привели к очередям

В Москве 15 марта вступили в силу новые правила покупки билетов в театр. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, новые правила не привели к образованию очередей.

Теперь при покупке билетов на концерты и спектакли, которые пройдут на подведомственных столичному депкульту площадках с 15 марта и до конца года, необходимо будет указать имя и фамилию каждого посетителя, а также данные документа, по которому можно подтвердить личность. Для этого подойдут паспорт гражданина РФ или заграничный, водительские права или социальная карта москвича, а также военный или студенческий билет. Документ нужно будет предъявить в театре.

При покупке билетов для детей нужно будет ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта. Доступна покупка с авторизацией через Mos ID.

При оформлении нескольких билетов потребуется указать фамилию, имя, отчество и данные документа каждого посетителя. Другим лицам без процедуры переоформления билет передать будет нельзя.

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