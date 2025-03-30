Врач назвал предположительную причину измененного сознания Паши Техника

Состояние интоксикации могло стать причиной измененного сознания российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Об этом сообщил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с News.ru.

Специалист предположил, что развивающийся сепсис нарушил нормальную работу коры полушарий.

Около недели назад рэпер прилетел в Таиланд. Знакомые артиста сообщили, что он перебрал с запрещенными веществами и получил тяжелое отравление. Музыканту потребовалась помощь врачей, его пришлось госпитализировать. Бывшая жена исполнителя Ева Карицкая заявила, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам женщины, менеджер Паши Техника пытался скрыть эту информацию. Она опубликовала скриншот переписки, где представитель музыканта говорит, что он «выпил сироп или что-то там».

28 марта состояние рэпера ухудшилось. По словам менеджера артиста, у него отказали легкие, врачи диагностировали сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность. На лечение исполнителя требуются миллионы рублей, часть денег собрать уже удалось. Состояние рэпера не позволяет доставить его в Россию.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала о состоянии рэпера.