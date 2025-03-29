Бывшая жена Паши Техника рассказала о состоянии рэпера

Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев), госпитализированный в Таиланде с острым отравлением, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом заявила его бывшая жена Ева Карицкая в видео, опубликованном в Telegram-канале исполнителя.

«Он жив, дышит с помощью аппаратов. Состояние критическое, но мозг функционирует», — сказала Карицкая.

По словам женщины, она ежедневно посещает госпиталь.

«Я здесь, чтобы успокоить всех. <...> Будем молиться за его выздоровление», — сказала она.

До этого подруга рэпера Кристина также рассказала, что состояние Паши Техника остается стабильно тяжелым.

Около недели назад рэпер прилетел в Таиланд. Знакомые артиста сообщили, что он перебрал с запрещенными веществами и получил тяжелое отравление. Музыканту потребовалась помощь врачей, его пришлось госпитализировать. Бывшая жена исполнителя Ева Карицкая сообщала, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам женщины, менеджер Паши Техника пытался скрыть эту информацию. Она опубликовала скриншот переписки, где представитель музыканта говорит, что он «выпил сироп или что-то там».

28 марта состояние рэпера ухудшилось. По словам менеджера артиста, у него отказали легкие, врачи диагностировали сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность. На лечение исполнителя требуются миллионы рублей, часть денег собрать уже удалось. Состояние рэпера не позволяет доставить его в Россию.

Ранее Пашу Техника оставила без квартиры жена.