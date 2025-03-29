В Сызрани осквернили портрет Горшка из «Короля и Шута»

В Сызрани осквернили граффити с солистом группы «Король и Шут» Михаилом Горшеневым (Горшком). Об этом сообщает ktv-ray.ru.

Неизвестные оставили крупную надпись на лице Горшенева. Автор портрета, уличный художник Stotch, заявил в беседе с изданием, что не против восстановить портрет. На данный момент ему нужно оценить ущерб от вандализма – поцарапано ли граффити или испачкано.

Stotch нарисовал портрет Горшка осенью 2024 года. Художник хотел закончить работу ко дню рождения музыканта, но это удалось сделать позже.

В марте сообщалось, что бывший бас-гитарист группы «Король и Шут» Александр Балунов (признан в РФ иностранным агентом) (он же — Балу) внесен в реестр иностранных агентов Минюста России.

Александр Балунов — один из основателей панк-коллектива «Король и Шут». Еще в школе он, Михаил Горшенев (Горшок) и Александр Щиголев (Поручик) создали группу «Контора». В 1988-м к ним присоединился Андрей Князев (Князь). Коллектив переименовали в «Король и Шут». На данный момент 52-летний рокер проживает в Калифорнии, куда перебрался еще 18 лет назад.

Ранее Гоша Куценко отказался от голубого запорожца после происшествия.