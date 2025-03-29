Актер Гоша Куценко отказался от голубого запорожца после происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Куценко не планирует выдвигать имущественных претензий к злоумышленнику, который совершил в автомобиле преступление.

В январе женщины не стало в машине Куценко. Ее тело обнаружили в запорожце знаменитости. В автомобиле также были найдены использованное средство контрацепции и бюстгальтер.

По подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний рецидивист из Казани Альберт Абдуллин. Ранее он был судим за аналогичное тяжкое преступление, а также за изнасилование, грабеж, кражу, угрозу жизни, оскорбление представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В последнее время он без спроса жил в запорожце актера и приглашал туда женщин.

Сам Гоша Куценко на момент совершения преступления находился на съемках на Ставрополье.

Куценко приобрел запорожец в 2019 году в память о своем родном городе Запорожье и регулярно ездил на нем по Москве. По данным Mash, автомобиль не эксплуатировался в течение двух лет.

Ранее Куценко ответил непристойным жестом на вопрос о скандале с машиной.