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Гоша Куценко отказался от голубого запорожца после происшествия

Mash: актер Гоша Куценко отказался от машины после происшествия
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«КарроПрокат»

Актер Гоша Куценко отказался от голубого запорожца после происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Куценко не планирует выдвигать имущественных претензий к злоумышленнику, который совершил в автомобиле преступление.

В январе женщины не стало в машине Куценко. Ее тело обнаружили в запорожце знаменитости. В автомобиле также были найдены использованное средство контрацепции и бюстгальтер.

По подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний рецидивист из Казани Альберт Абдуллин. Ранее он был судим за аналогичное тяжкое преступление, а также за изнасилование, грабеж, кражу, угрозу жизни, оскорбление представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В последнее время он без спроса жил в запорожце актера и приглашал туда женщин.

Сам Гоша Куценко на момент совершения преступления находился на съемках на Ставрополье.

Куценко приобрел запорожец в 2019 году в память о своем родном городе Запорожье и регулярно ездил на нем по Москве. По данным Mash, автомобиль не эксплуатировался в течение двух лет.

Ранее Куценко ответил непристойным жестом на вопрос о скандале с машиной.

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