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Цыганова о медали Семенович от Путина: «Просто больно»

Певица Цыганова заявила, что не завидует Семенович после получения медали от Путина
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале отказалась комментировать вручение Анне Семенович медали «За труды в культуре и искусстве».

Цыганова напомнила, что у Семенович есть такие хиты, как «Секси-бомбочка» и «Ищу мужа». Она предложила дать народу самому комментировать это событие. По словам артистки, она нисколько не завидует коллеге.

«Просто больно, что кто-то такие бумаги подсовывает нашему верховному главнокомандующему на подпись, пока война идет... А вы как считаете, заслужила Анна медаль?» — заявила певица.

25 марта Семенович удостоилась медали от президента России Владимира Путина. Награда «За труды в культуре и искусстве» присуждена с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи».

Ранее Цыганова выступила против освобождения Ефремова по УДО.

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