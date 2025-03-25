Цыганова выступила против освобождения Ефремова по УДО

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале выступила против освобождения актера Михаила Ефремова по УДО.

Цыганова уверена, что выход Ефремова по условно-досрочному освобождению не закончится ничем хорошим. Она назвала артиста наркоманом и алкоголиком.

«Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается. Очень жаль, что у нас не работает ни закон, ни общественное мнение», — заявила артистка.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Ефремов выйдет на свободу 9 апреля 2025 года по УДО.

По данным Telegram-канала Mash, прокурор посчитал, что цель уголовного наказания достигнута. После освобождения Ефремову будет запрещено управлять автомобилем еще в течение трех лет.

Адвокат Александр Добровинский, который представлял сторону потерпевших в деле о ДТП, в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду на то, что актер перестал пить. Он также заявил, что сожалеет, что в одной колонии с Ефремовым не сидел его бывший защитник Эльман Пашаев.

Ранее актер Сергей Никоненко призвал отправить Ефремова подметать мусор у «Современника».