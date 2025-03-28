Киркоров опротестовал в Высшей судебной палате Молдавии запрет на въезд в страну

Певец Филипп Киркоров опротестовал запрет на въезд в Молдавию. Об этом сообщает радио Moldova.

«Российский исполнитель Филипп Киркоров подал апелляцию в Высшую судебную палату на запрет на въезд в Республику Молдова, наложенный Генеральной инспекцией пограничной полиции», — сказано в сообщении.

Радио Moldova отмечает, что соответствующее заявление было зарегистрировано 19 марта.

3 июня 2024 года районный суд Кишинева отменил исполнителю запрет на въезд в страну. Пограничная полиция Молдавии оспорила это решение. В ноябре Апелляционная палата Кишинева аннулировала решение суда первой инстанции, который снял запрет на въезд в Молдавию артисту.

7 ноября адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что несколько стран бывшего Советского Союза запретили певцу въезд без объяснения причин. Он также пошутил, что жители Молдавии просто не любят песню Киркорова «Зайка моя».

Ранее Киркорова лишили государственных наград Украины.