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Адвокат Киркорова прокомментировал запрет певцу на въезд в Молдавию

Адвокат Добровинский: будем оспаривать запрет Киркорову на въезд в Молдавию

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат российского певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал запрет певцу на въезд в Молдавию. Его цитирует NEWS.ru.

Добровинский сказал, что не обсуждал запрет с Киркоровым, но при необходимости будет оспаривать такое решение молдавских властей. Он напомнил, что у певца есть европейское гражданство.

«Это вообще нарушение всего, что может быть. Когда я с ним поговорю и каким-то образом решим, надо это оспаривать или нет, тогда будем или не будем это делать», — сказал Добровинский.

Адвокат добавил, что несколько стран бывшего Советского Союза запретили Киркорову въезд без объяснения причин. Он также пошутил, что жители Молдавии просто не любят песню Киркорова «Зайка моя».

Накануне апелляционная палата Кишинева аннулировала решение суда первой инстанции, который снял запрет на въезд в Молдавию певицу Филиппу Киркорову.

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