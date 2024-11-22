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Зеленский лишил Баскова и Киркорова государственных наград Украины

Президент Украины Зеленский лишил российских артистов госнаград

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград Украины нескольких российских артистов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Зеленского.

Певцы Николай Басков и Филипп Киркоров были лишены звания «Народный артист Украины», этого же титула лишились. Александр Малинин и композитор Игорь Крутой. Певиц украинского происхождения Ани Лорак и Таисию Повалий лишили статуса заслуженных артисток Украины.

Также госнаград лишены режиссер Владимир Бортко, директор Большого театра Валерий Гергиев.

В общей сложности указ Зеленского отменил разнообразные государственные награды и премии, которые ранее были присуждены 34 людям. В их число вошли бывшие украинские чиновники, депутаты, артисты, религиозные деятели и юристы.

Накануне супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена призвала вернуть стране художников, которых, по ее словам, «присвоила Россия».

Ранее директор ГМИИ имени Пушкина рассказала о работе под санкциями.

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