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Прощание с Алексеем Веселкиным состоится 29 марта

Прощание с актером и ведущим Веселкиным состоится в РАМТе 29 марта
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Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным состоится в Москве 29 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданская панихида будет проходить 29 марта c 11 до 13 часов в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Актера похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Веселкина не стало 26 марта в возрасте 63 лет. У ведущего был рак крови. Артист был ведущим детского шоу «Хочу все знать» на «Маяке», передачи «Царь горы», «50х50». Также в его послужном списке множество работ в театре.

Веселкин выходил в эфир на радио «Маяк» до последних дней жизни. Коллега Веселкина по «Маяку» Денис Николаев подтвердил, что ведущий хотел выходить в эфир, несмотря на болезнь. Его друг и коллега Сергей Стиллавин рассказал «Газете.Ru», что Веселкин был очень разносторонним, стильным и «теплым» человеком. Стиллавин добавил, что Веселкин представлял собой образец «идеального советского человека», который здраво относился к своему ремеслу.

Ранее радиоведущая Вера Кузьмина рассказала о работе с Алексеем Веселкиным.

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