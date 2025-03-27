«Идеальный советский человек»: Стиллавин – об Алексее Веселкине

Актер и радиоведущий Алексей Веселкин был очень разносторонним, стильным и «теплым» человеком. Об этом «Газете.Ru» рассказал его друг и коллега Сергей Стиллавин.

«Он был образцовым советским, русским человеком. Он был очень разносторонне развит, он не зацикливался только лишь на одном искусстве, он был при этом очень стильным человеком, всегда за собой следил, но не для того, чтобы соблазнять женщин или нравиться публике, он в быту был такой очень подтянутый человек – не по-военному, а, конечно, по-актерски, но тем не менее он очень органично за собой следил, то есть никогда не позволял себе каких-то расслабленных образов. Его жизнь была, как его дом, – он был и остается очень, с одной стороны, теплым, но с другой стороны, очень детализированным, очень понятным и очень стильным. Он был очень в хорошем смысле стильным человеком, с хорошим вкусом. Что касается личности, то он при этом всем был абсолютно теплый, абсолютно понятный. Непростой, но понятный человек, который очень многим интересовался, жизнью в первую очередь, чем угодно, не только искусством: и наукой, и техникой, все это было ему очень интересно. Он всегда здраво обо всем рассуждал», — сказал он.

Стиллавин добавил, что Веселкин представлял собой образец «идеального советского человека», который здраво относился к своему ремеслу.

«Он был патриотом, это я должен отдельно сказать, потому что он не понимал тех людей, которые из его сферы искусства сдриснули из страны, и это было очень приятно. Он всегда мог критически посмотреть на театр. Мы с ним об этом много дискутировали, он театрал, а я совершенно равнодушен к этому виду искусства, но он мне всегда объяснял, как и что там устроено. Это мне было очень интересно узнавать, потому что он не закатывал глаза из серии «Я служу искусству» или «Я служу сцене», как это делают очень многие театралы пропафосно. Он очень здраво относился к своему ремеслу или к своему искусству, но при этом очень трепетно ему служил — вот это удивительно. То есть он был и внутри, и мог снаружи посмотреть на эти все вещи. Мы потеряли воплощение идеального советского человека — открытого, разностороннего, очень глубокого, не заносчивого, ни в коем случае не высокомерного по отношению ни к кому. Да, удивительный был человек, правда», — добавил он.

Стиллавин уточнил, что Веселкин подавал большие надежды как актер, однако снимался он мало. По его словам, у артиста был талант в сфере детского радиовещания.

«К сожалению, его мало снимали в кино, несмотря на то, что он подавал очень большие надежды, поскольку его карьера началась в начале 80-х, при Советском Союзе. Есть такой фильм замечательный, который, может быть, в память о Леше имеет смысл пересмотреть или заново для себя открыть – 1984 года, называется «Два гусара». Там в главной роли Олег Янковский, Жигунов молодой, в общем, такая картина про XIX век. Потом многие актеры в нашей стране в 90-е годы остались не у дел, их перестали снимать, потому что кинематограф умер, отечественный, великий советский кинематограф. И он, конечно, был вынужден, как многие актеры, идти на телевидение, заниматься там рекламой, всякой ерундой этой всей. И в конце концов судьба вывела его на работу на радио, где он раскрылся с новой стороны. Я имею в виду, что одно время мы с ним работали в утренней команде по будням, а потом он стал заниматься детским радиовещанием, что тоже очень-очень важно, потому что с детьми разговаривать надо по-особенному, а он это умел делать», — подчеркнул радиоведущий.

27 марта Российский академический молодежный театр сообщил, что актер и ведущий Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет после продолжительной болезни. По данным Mash, артист умер в своей квартире в московском Митино от осложнений на фоне лейкоза.

Алексей Веселкин — заслуженный артист России. Он был ведущим «Программы П», детского шоу «Хочу все знать», шоу «Разум и чувства» и «Вера. Надежда. Алексей» на радио «Маяк», а также нескольких программ на ТВ. Также в его послужном списке множество работ в театре.

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