Ведущий Веселкин в последний раз вышел в эфир за несколько дней до кончины

Заслуженный артист России Алексей Веселкин выходил в эфир до последних дней жизни. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

«В выходные слышала Веселкина по «Маяку», да, голос изменился, подумала, что простудился», — рассказывает одна из слушательниц радио «Маяк».

Коллега Веселкина по «Маяку» Денис Николаев подтвердил, что ведущий хотел выходить в эфир, несмотря на болезнь.

«Несмотря на тяжелую, выматывающую болезнь, стремился в эфир и был в нем великолепен», — констатировал он.

Веселкина не стало 26 марта в возрасте 63 лет. У ведущего был рак крови. Артист был ведущим детского шоу «Хочу все знать» на «Маяке», передачи «Царь горы», «50х50». Также в его послужном списке множество работ в театре.

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