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«Повезло быть частью Лешиной жизни»: радиоведущая Вера Кузьмина – о работе с Веселкиным

Радиоведущая Кузьмина назвала Алексея Веселкина любопытным и разносторонним человеком
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Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Актер и радиоведущий Алексей Веселкин умел увлекать окружающих за собой в мир искусства. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущая радио «Маяк» Вера Кузьмина.

«Не каждый артист может стать успешным радиоведущим — Алексей счастливое исключение. Когда-то стал абсолютной находкой для радио «Маяк». Интеллигентный, разносторонний, очень любопытный человек, с фантастическим чувством юмора. Всегда был выше самых непростых обстоятельств и умел посмеяться над собой. Одна из его уникальных особенностей — Алексей простым языком умел рассказывать о сложных вещах. Увлекал за собой в мир музыки, литературы, театра всех, кого встречал на пути», — сказала она.

Кузьмина отметила, что была счастлива много лет работать с Веселкиным — он ее всегда поддерживал.

«Работа в паре на радио — это прежде всего чувства локтя, какими бы разными вы ни были. Точно знать, что рядом есть тот, кто всегда подхватит — это эфирное профессиональное счастье. И я была счастлива много лет, благодаря Алексею и руководителям радиостанции «Маяк», которые сделали это возможным для нас обоих и для слушателей. Мне просто повезло быть частью Лешиной жизни, дружить, смеяться и стараться выглядеть на миллион, несмотря ни на что», — добавила она.

27 марта Российский академический молодежный театр сообщил, что актер и ведущий Алексей Веселкин скончался на 64-м году жизни. По данным Telegram-канала Mash, артист умер в своей квартире в московском Митино от осложнений на фоне лейкоза.

Алексей Веселкин — заслуженный артист России. Он был ведущим «Программы П», детского шоу «Хочу все знать», шоу «Разум и чувства» и «Вера. Надежда. Алексей» на радио «Маяк», а также нескольких программ на ТВ. В его послужном списке также множество работ в театре.

Ранее радиоведущий Стиллавин назвал Алексея Веселкина образцовым русским человеком.

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