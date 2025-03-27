Shaman провел урок музыки для школьников в родном городе

Российский певец, заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) провел урок музыки для учащихся родной гимназии №13 в Новомосковске. Основной темой занятия стала современная патриотическая музыка, сообщает «Пятый канал».

Открытый урок проходил в аудитории, где в прошлом Shaman только начинал изучать музыку. Вести занятие ему помогала его бывшая учительница, получившая звание почетного работника общего образования России.

Патриотическую музыку Shaman вместе с ребятами обсуждал на примере своих песен «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия». Он рассказал детям, как создавались композиции, и почему клип на песню «Моя Россия» решено было снять именно в родном Новомосковске.

«Мне очень хочется что-то отдавать взамен, оставлять здесь что-то свое: будь то большой концерт на стадионе или урок музыки в родной школе, где мы вместе с детьми поем песни о родине, — пояснил певец. — Мне кажется, что это очень правильно и мудро, в школе исполнять современные песни о том, насколько прекрасна и сильна наша страна».

После занятия с ребятами исполнитель поехал на саундчек перед концертом в родном городе.

Напомним, на днях стало известно, что Shaman представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» — аналоге европейского «Евровидения». Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что свое участие в конкурсе уже подтвердили около 20 стран.

Ранее Shaman написал песню о разводе с женой.