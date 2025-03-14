SHAMAN написал песню о разводе с женой

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) представил на всех музыкальных онлайн-платформах новую песню о любви и расставании «Бывшие». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба артиста.

Автор рассказал, что «Бывшие» — это история о случайной встрече с когда-то любимой женщиной, которая заставляет героя оглянуться на прошлые отношения и поставить в них точку.

«Один случайный взгляд — ты, как всегда, красива. Мне до тебя лишь шаг, но ты проходишь мимо. Все прожито давно, расставлены все точки. Но чувства все равно рвут сердце на кусочки…» — говорится в тексте.

33-летний SHAMAN не скрывает, что на песню его вдохновила личная история про развод с женой.

«В ней выболевшая рана, которая еще чувствуется по привычке, но ты уже можешь жить с ней дальше. Уже можешь о своих чувствах рассказать или, как это произошло в моем случае, спеть. Надеюсь, все, кто пережил развод или переживают его прямо сейчас, найдут в моей песне утешение», — прокомментировал премьеру трека певец.

Он также выпустил караоке-версию песни для тех, кто захочет с ее помощью «проявить свои чувства».

Впервые SHAMAN исполнил «Бывшие» 9 марта 2025 года на сцене перед 7 тысячами зрителей концерта в Live Arena в Москве. Телевизионная премьера песни состоится на Первом канале в телеверсии лирической концертной программы «Ты моя 2025».

Накануне артист объявил, что состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Ранее Shaman рассказал о своем отношении к критике публики.